США уничтожили «российский» Т-72

Армия США в ходе учений на полигоне Юма (Аризона), связанных с проектом Convergence, уничтожила военную технику противника — «российский» танк Т-72, пишет Breaking Defense.

Издание отмечает, что для этого использовалась «пара невзрачных роботов, больше похожих на милитаризованные тележки для гольфа, чем на терминаторов». Данные роботы, оснащенные небольшими летательными беспилотниками, как пишет Breaking Defense, используя алгоритмы автоматического распознавания целей Aided Target Recognition (ATR), определили местоположение танка Т-72.

Соответствующие координаты при помощи бота были загружены в тактическую сеть, после чего, с одобрения оператора (человека), техника условного противника была уничтожена артиллерией. «Это огромный шаг», — заявил бригадный генерал Ричард Коффман, руководивший учениями Convergence.

Издание отмечает, что «выявление разницы между американским танком M1 Abrams и Т-72 российского производства» предполагает использование специальных алгоритмов, в разработку которых «частный сектор вложился не так много». По словам Коффмана, задействованные алгоритмы машинного обучения использовали более 3,5 миллиона изображений военной техники.

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Согласно изданию, «робот может сам идентифицировать потенциальную цель с помощью своего бортового ИИ [искусственного интеллекта] и просто передавать важные данные». «Другими словами, отдельному роботу не нужно постоянно передавать в реальном времени видео высокого разрешения со всем, что он видит», — пишет Breaking Defense.

По словам Коффмана, принятие решения об открытии огня может «технически возможно» и без участия человека, однако «армия Соединенных Штатов [является] организацией, основанной на этических принципах», то есть не планирует этого делать.

В сентябре Defense News сообщило, что армия США провела учения в рамках проекта Convergence, предполагающего объединение пилотируемых и беспилотных средств и использование систем управления с ИИ и машинным обучением. Издание написало, что в ходе многодоменных учений, проходивших на полигоне Юма, проводилось определение местоположения с последующим уничтожением нескольких объектов противника, созданных, в частности, по примеру российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».