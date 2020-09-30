Девушка раскрыла гонорар за секс с экс-игроком АПЛ и оказалась под угрозой суда

Виктор Ваньяма, бывший игрок клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», ныне выступающий за «Монреаль Импакт», собирается подать в суд на 19-летнюю девушку, которая заявила, что он заплатил ей за совместную ночь. Об этом сообщает The Sun.

Девушка, оказавшаяся под угрозой длительных разбирательств, рассказала, что получила гонорар от нескольких кенийских знаменитостей, в том числе музыкального исполнителя Халиграфа Джонса и Ваньямы. Позднее она извинилась перед Джонсом, признав, что делала заявление в состоянии алкогольного опьянения, но подчеркнула, что утверждения в отношении футболиста правдивы.

Она также раскрыла сумму вознаграждения, заметив, что Ваньяма заплатил ей 5000 фунтов стерлингов. Игрок отреагировал в Instagram, опровергнув все обвинения. «Такие скандалы неприемлемы для меня, моей семьи и всех, кто доверяет мне. Я готов пойти на все, чтобы защитить свое доброе имя», — написал спортсмен.

Со «шпорами» Ваньяма дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. За сборную Кении 29-летний полузащитник провел 59 матчей.