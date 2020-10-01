Прощальная речь стюардессы на рейсе растрогала пассажиров и попала на видео

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Бортпроводница авиакомпании American Airlines произнесла прощальную речь на своем последнем рейсе, растрогала пассажиров самолета и попала на видео. Ролик публикует издание Fox News.

Стюардесса Бреонна Росс (Breaunna Ross) объяснила по громкоговорителю, что из-за пандемии коронавируса уменьшилось количество полетов, в связи с чем она и еще одна ее коллега попали под сокращение. Затем она поблагодарила всех путешественников и других членов экипажа, а также пожелала им сил, здоровья и удачи.

«В таком неспокойном мире никогда не знаешь, как твои маленькие действия могут повлиять на других людей. Пожалуйста, будьте добры друг к другу, учитесь состраданию и живите в мире с самим собой и остальными», — отметила Росс в трехминутном ролике.

Кроме того, бортпроводница рассказала о своих впечатлениях от работы в авиакомпании American Airlines в течение двух с половиной лет. По ее словам, профессия стюардессы стала для нее спасением, поскольку после окончания колледжа она была недовольна своим местом работы. «Она подарила мне много новых возможностей и заставила влюбиться в себя», — объяснила Росс.

Героиня видео добавила, что благодаря полетам она посетила места, в которых никогда не мечтала побывать. Помимо этого, она подчеркнула, что также встретила людей, с которыми «будет дружить до конца жизни».

В описании к опубликованному ролику стюардесса отметила, что пассажиров последнего рейса растрогали ее слова и они поблагодарили ее за откровенность после посадки самолета. «Они пожелали мне удачи, кто-то дал немного денег, а еще один пассажир написал мне приятную записку», — высказалась Росс.

В марте другая прощальная речь экипажа авиакомпании EasyJet, которая отменила все рейсы из-за пандемии коронавируса, попала на видео. Во время полета из Тенерифе в Лондон бортпроводник поблагодарил всех путешественников по громкоговорителю, после чего пассажиры начали аплодировать.