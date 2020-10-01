Раскрыты пристрастия российских туристов во время пандемии коронавируса

Большинство российских туристов выбрали в качестве направления для отпуска летом 2020 года собственную дачу. О пристрастиях путешественников во время пандемии коронавируса сообщается в исследовании всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации аналитиков, дачному отдыху отдали предпочтение 45 процентов россиян, а 37 процентов опрошенных решили остаться дома.

Также выяснилось, что только девять процентов респондентов выехали за пределы своего города, шесть процентов посетили Краснодарский край, а четыре процента — Крым. При этом за границу отправились 0,5 процента путешественников.

Кроме того, стало известно, что большинство отдыхающих не обращались за помощью в туристические агентства, и 71 процент туристов остались довольны своим отдыхом.

Вдобавок оказалось, что примерно четверти опрошенных (22-м процентам) пришлось поменять место отдыха летом, а 23-м процентам — вовсе отказаться от него из-за закрытых границ или нехватки финансовых средств.

Ранее в сентябре россияне в ходе опроса рассказали о самых неподходящих для отдыха странах. В числе этих мест оказались Афганистан, Азербайджан, Индия, Россия и Ирак.

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