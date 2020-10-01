Путин выразил обеспокоенность из-за боев в Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и выразил крайнюю обеспокоенность. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 1 октября.

«Переброска в Карабах боевиков из Сирии и Ливии делает ситуацию крайне опасной», — говорится в сообщении.

По ситуации в регионе готовится совместное заявление президентов России, США и Франции.

Ранее в Кремле призвали страны не подливать масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе заявлениями о поддержке противоборствующих сторон. В Москве считают, что территориальные претензии должны урегулироваться дипломатическим путем.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.