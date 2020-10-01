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Объяснены опасные маневры российских пилотов над Турцией

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские пилоты самолетов-амфибий Бе-200ЧС совершили опасные маневры над турецкой Антальей из-за недопонимания с диспетчерской службой Государственного управления аэропортами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного Управления государственных аэропортов.

Недопонимание возникло из-за задержки в переводе, объяснили в пресс-службе.

Ранее в четверг газета Milliyet сообщила, что в Анкаре возмутились и потребовали объяснений от экипажей российских самолетов-амфибий, которые вечером 28 сентября выполняли полеты в одном из районов города. По данным издания, жителей Антальи напугали пролетевшие близ жилых зданий самолеты.

По информации РИА Новости, в июне два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. Воздушные суда на протяжении четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.


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