Россия отвергла утверждения о поддержке с Турцией разных сторон в Карабахе

Постпред России при ООН Василий Небензя отверг утверждения о том, что Россия и Турция поддерживают разные стороны в Нагорном Карабахе. Его слова на пресс-конференции в Совете Безопасности передает ТАСС.

Небензя отметил, что поддержка Турцией Азербайджана очевидна. «Мы это знаем. Но это не означает, что мы на другой стороне, поддерживая Армению против Азербайджана. Это не так», — заявил он.

По словам постпреда, Россия выступает за справедливое урегулирование конфликта, прекращение огня и боевых действий. «Мы хотим, чтобы оба государства прекратили данную эскалацию», — заключил Небензя.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах, обе стороны сообщают о жертвах среди гражданского населения.