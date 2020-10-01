В России рассказали об особых отношениях с Арменией и Азербайджаном

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об особых отношениях страны с Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского дипломата, конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у России серьезные опасения. Небензя пояснил, что Россия обеспокоена не потому, что события происходят в непосредственной близости от ее государственных границ, а из-за того, что Армения и Азербайджан не чужие для нее страны. Он отметил, что у России особые отношения с этими государствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, осудила иностранную поддержку конфликта в Нагорном Карабахе. Дипломат подчеркнула, что такой подход может спровоцировать дестабилизацию всего Закавказья и иметь самые непредсказуемые последствия.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.