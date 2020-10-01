Гаджиев добился от ФНС проверки группы «Киевская площадь»

Контрольное управление ФНС России приняло в работу обращение девелопера, бывшего владельца SDI Group Ильгара Гаджиева, в котором он сделал предположение, что юридические лица, входящие в холдинг «Киевская площадь», уклоняются от уплаты налогов. Копии обращения предпринимателя и ответа ведомства поступили в распоряжение «Ленты.ру».

«Основание для составления данного обращения послужили аналитические выводы, подготовленные группой независимых финансовых аналитиков», — говорится в письме Ильгара Гаджиева министру финансов РФ Антону Силуанову. Речь идет о таких высокодоходных объектах столичной коммерческой недвижимости, как агрокластер «Фуд Сити», рынок «Садовод», ТЦ «Москва», ТРК «Европейский», спорткомплекс «Олимпийский», гостиничный комплекс «Рэдиссон Славянская». По утверждению девелопера, в число бенефициаров этих объектов входят Год Нисанов, Роман Илиев, Ильгам Рагимов, Шарон Юсифов и другие предприниматели.

Анализ предприятий проводился на основе данных за 2019 год отрытой базы данных сервиса «Контур. Фокус». В результате выяснилось, что все общества, в которых вышеперечисленные лица в той или иной степени являются учредителями или участниками, показали совокупный чистый убыток от коммерческой деятельности за прошлый год свыше 9 миллиардов рублей. Авторами исследования «выявлены методы, используемые указанными предприятиями для занижения показателей финансовой доходности», — говорится в обращении Ильгара Гаджиева.

В качестве примера в документе сравниваются финансовые показатели рынка «Садовод», балансовой стоимостью 4,8 миллиарда рублей, насчитывающего более 8000 торговых объектов. Его выручка составила в 2019 году 1,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 490,7 миллиона рублей. Если предположить, что среднемесячная доходность одной торговой точки на рынке составляет 150 тысяч рублей, то доходность всего «Садовода» «должна составлять 14,4 миллиарда рублей в год, то есть в 10 раз выше заявленной, а чистая прибыль указанного общества тогда будет составлять свыше 5 миллиардов рублей в год», — говорится в обращении. В качестве еще одного примера, в обращении приводится «ТЦ Москва» с балансовой стоимостью в 2,8 миллиарда рублей и выручкой в 724,1 миллиона рублей, задекларировавшему чистую прибыль за 2019 год в 21,8 миллиона рублей. По мнению авторов независимого аналитического исследования, на которое ссылается Ильгар Гаджиев, такой уровень прибыльности соответствует уровню прибыльности среднего по размерам продуктового магазина в Москве.

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Для сравнения в документе приведены финансовые показатели других аналогичных по размерам торговых центров, не связанных с «Киевской площадью». Например, ООО «МИРС» контролирует ТЦ Colombus. Его балансовая стоимость 45,4 миллиарда рублей, выручка 4,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,2 миллиарда рублей.

«Суммарная площадь объектов группы "Киевская площадь", по данным самого холдинга, составляет 3 миллиона 750 тысяч квадратных метров. В тоже время непосредственно аффилированные с группой структуры демонстрируют низкую доходность и чистый убыток в размере 3,2 миллиардов рублей. Однако даже при стоимости аренды одного квадратного метра торговой недвижимости в 24 тысячи рублей в год совокупная выручка структур группы "Киевская площадь" составит 90 миллиардов рублей», — отмечается также в обращении предпринимателя.

«Описанные мною факты позволяют сделать вывод, что общества, учрежденные группой лиц, входящих в число главных выгодоприобретателей от деятельности неформального холдинга “Киевская площадь”, уклоняются от уплаты налогов, чем наносят реальный колоссальный финансовый ущерб экономике России», — пишет Ильгар Гаджиев. «Прошу вас проверить изложенную в настоящем обращении информацию», — резюмирует он.

При этом 29 сентября холдинг «Киевская площадь» заявил о расширении своего бизнеса. Концепцию агрокластера «Фуд Сити» Год Нисанов планирует распространить на 24 российских региона, в первую очередь в городах-миллионниках, таких как Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара. «Какой смысл масштабировать убыточный бизнес, как его представляют в официальных документах бенефициары «Киевской площади», или на самом деле он далеко не убыточный?» — задается вопросом Ильгар Гаджиев.