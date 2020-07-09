Ильгар Гаджиев подал в суд на Олега Лурье иск с демонстративно малой суммой

Девелопер Ильгар Гаджиев, находящийся в Лондоне и ставший известным в связи с потерей контроля над холдингом SDI Group, 6 июля подал иск в Кузьминский районный суд Москвы на блогера Олега Лурье. Копия искового заявления поступила в редакцию «Ленты.ру».

Цель иска — признать ряд сведений в публикациях, распространенных Олегом Лурье, несоответствующими действительности, их опровержение и взыскание компенсации морального вреда в пользу Ильгара Гаджиева. Сумма искового требования Гаджиева к Олегу Лурье составляет всего 5 рублей.

Комментируя сумму иска, Гаджиев отверг приписываемое Лурье сравнение с Остапом Бендером и заявил, что символическая сумма иска объясняется желанием справедливости, а не «финансового выигрыша». «Остап Бендер приходил в редакцию газеты "Гудок" за опровержением, чтобы найти сокровища. Мне от господина Лурье "сокровища" не нужны, отсюда такая символическая сумма, а вот справедливость нужна», — заявил Гаджиев.

Гаджиев отметил, что с тех пор, как он начал публично рассказывать об обстоятельствах захвата своего бизнеса в российских СМИ, он подвергся личным оскорблениям и «разнузданной травле», главную роль в которой сыграли материалы Олега Лурье. Три публикации, размещенные на личной странице Олега Лурье в Живом Журнале, и стали предметом для обращения девелопера в суд.

По словам Ильгара Гаджиева, приведенным в исковом заявлении, он обратился за независимой экспертизой, которая выявила, что подача негативной информации о его личности была основной целью каждой из публикаций Олега Лурье. Причем негатив подавался в форме утверждений о фактах и подлежал проверке. Однако, отмечается в иске, такой проверки не было, а информация не соответствует действительности.

По мнению экспертов, к которым обратился Гаджиев, в своих материалах Олег Лурье для оказания воздействия на читателей активно использовал такой лингвистический прием как «концентрированное повторение». В частности, одно из негативных утверждений в адрес Ильгара Гаджиева было высказано Лурье в разных выражениях более 20 раз за одну статью.

Адвокат Ильгара Гаджиева Денис Митрофанов оценивает шансы на победу в деле как очень высокие. «Очевидно, что господин Лурье умышленно и многократно распространял информацию, порочащую Ильгара Гаджиева, причем не имел на это оснований. Досудебная экспертиза подтвердила, что сообщения господина Лурье перенасыщены оценочными суждениями, в том числе оскорблениями, которые не подлежат проверке на соответствие действительности в силу своей субъективности», —заявил он.