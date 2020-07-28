Ильгар Гаджиев назвал столкновения армян и азербайджанцев «провокацией» из вне

Покинувший Россию девелопер и член президиума Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Ильгар Гаджиев обратился с воззванием к тем азербайджанцам, которые сейчас противостоят армянам на улицах Москвы и области. Проект текста обращения поступил в распоряжение редакции «Ленты.ру».

По мнению Гаджиева, мотивом для столкновений в столице России стали действия владельцев рынка «Фудсити», которые привели к так называемой «абрикосовой войне». Гаджиев назвал произошедшее около недели назад «выдворение» армянских торговцев абрикосами «провокацией». По убеждению Ильгара Гаджиева, это вымышленный, искусственный конфликт, ведь сами азербайджанские торговцы не проявляли агрессии к армянам, не громили их павильоны.

Бывший советник посла Азербайджана в Москве считает, что инициаторы провокации таким образом намеревались либо заработать имиджевые дивиденды в глазах истеблишмента страны, либо собирались искусственно снизить цены на фрукты из Армении.

«К сожалению, этот конфликт начинает выливаться на улицы российской столицы. Этого не должно было случиться и не произошло бы. К сожалению, азербайджанцы в Москве стали объектом неуместной бездумной и рискованной авантюры», — пишет Ильгар Гаджиев. «Поддавшись на нее, мы перенесли наши проблемы на чужую землю, хотя ругаться и драться в чужом доме — это не по-кавказски. Втягивание Москвы в это дело тем более недопустимо, что Россия исконно является не только партнером каждой из враждующих сторон, но и миротворцем, направляющим свои усилия на улаживание армяно-азербайджанских противоречий», — считает девелопер.

Ранее Ильгар Гаджиев опубликовал на эту тему колонку в журнале «Сноб», в которой предсказывал подобное развитие событий. В частности, там говорилось: «Банальный захват помещений силовиками может, как показал мой личный опыт, положить начало длительной борьбе за возврат потерянной собственности, который длится годами и обходится в миллионы долларов. А в плане межэтнических отношений и вовсе может стоить отнятых человеческих жизней».

«Слава Аллаху, пока до этого не дошло. Но ситуация, которая планировалось как фарс, накалилась и в любой момент может обернуться трагедией. Нельзя этого допустить!» — подчеркнул в своем обращении Гаджиев.

Он также намерен призвать азербайджанцев, живущих в Москве, «не поддаваться на провокации внешних сил, руководствующихся неблагородными побуждениями» и вспомнить о том, что «азербайджанцы — это искренний открытый и гордый народ, которым нельзя манипулировать в своих целях».

