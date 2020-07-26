Российский миллиардер возместит азербайджанцам убытки после нападений армян

Российский миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей азербайджанской и армянской диаспор в Москве способствовать прекращению беспорядков в столице. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмен заявил, что не любит «бессмысленное насилие», указав, что его прадед «был зарезан из-за национальной и религиозной ненависти фанатами-отморозками, а деда с его сестрой спасли люди той же национальности, но хорошие люди, с риском для себя и своей семьи».

«Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей-азербайджанцев — прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу», — говорится в заявлении Саркисова.

По его словам, ему «стыдно за вандалов, решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением». Бизнесмен призвал представителей обеих диаспор «вразумить вандалов» и «не позорить свои народы», устраивая «разборки в доме, в котором вас приняли», то есть в России.

«Наша семья берет на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами», — заявил Саркисов.

25 июля полиция Москвы сообщила о задержании более 30 человек, причастных к массовым дракам между армянами и азербайджанцами. С 23 по 24 июля в столице было зафиксировано сразу несколько случаев нарушения общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений гражданами других государств.

В рейтинге журнала Forbes семья Саркисовых входит в топ самых успешных предпринимательских династий с состоянием в 1,6 миллиарда долларов. Сергей Саркисов является совладельцем группы РЕСО.