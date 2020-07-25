В Москве продолжились задержания после массовой драки армян и азербайджанцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России, в полицию доставлены еще девять участников столкновения.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Как рассказали в ведомстве, в одном из случаев в Новой Москве пострадал человек, разбиты стекла в магазине. В Западном округе неизвестные также разбили стекла в кафе и автомойке, один из посетителей был травмирован осколками.

В ночь на 24 июля в российской столице произошли массовые драки между азербайджанцами и армянами. Полицейские с бойцами Росгвардии тогда задержали более 25 участников. Иностранцам могут ограничить въезд в РФ, сообщили правоохранители.

Как сообщил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов, армяне первые напали на арбузную палатку. В свою очередь представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.