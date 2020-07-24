После массовой драки армян и азербайджанцев в Москве завели уголовные дела

Полиция возбудила уголовные дела после массовой драки армян и азербайджанцев в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель столичного главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, расследование ведется по статьям о хулиганстве и разбое (213 и 162 УК РФ). Полицейские с бойцами Росгвардии задержали более 25 участников драки.

Васенин подчеркнул, что московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, а иностранцам грозит ограничение на въезд в Россию на пять лет.

По данным МВД, в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел конфликт между гражданами. Один мужчина получил телесные повреждения. Также был поврежден автомобиль, в котором он находился.

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Кроме того, в кафе неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, похитили 50 тысяч рублей из кассы заведения, разгромили имущество и скрылись.

Ранее 24 июля сообщалось о конфликте, переросшем в драку, на пересечении улиц Перерва и Перервинского бульвара в Москве. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что в драке принимали участие армяне и азербайджанцы. Он также подчеркнул, что конфликт произошел на бытовой почве.

Член Объединения армян России Давид Тоноян сообщил на своей странице в Facebook, что ножевое ранение получил его знакомый и попросил подписчиков обойтись «без паники и истерии».

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