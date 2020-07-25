Азербайджанцев призвали соблюдать российские законы

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила. Так он отреагировал на сообщения о драках азербайджанцев и армян в Москве, передает РИА Новости в субботу, 25 июля.

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«Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. (...) Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк», — говорится в обращении посла.

Дипломат подчеркнул, что борьба за восстановление территориальной целостности родины и исторической правды должна вестись исключительно в рамках правового поля.

В ночь на 24 июля в российской столице произошли массовые драки между азербайджанцами и армянами. Полицейские с бойцами Росгвардии задержали более 25 участников. Иностранцам могут ограничить въезд в РФ, сообщили правоохранители.

Как сообщил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов, армяне первые напали на арбузную палатку. В свою очередь представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран.