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Более 30 человек задержали после драк между армянами и азербайджанцами в Москве

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Полиция за два дня задержала в Москве более 30 человек, причастных к массовым дракам между армянами и азербайджанцами. Об этом в субботу, 25 июля, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены более 30 человек», — отметили в управлении.

Там уточнили, что в отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а также возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и статье 162 («Разбой»). Кроме того, нарушителей могут выдворить из России и закрыть им въезд в страну на пять лет.

Как пояснили в главке МВД, с 23 по 24 июля в Москве было зафиксировано сразу несколько случаев нарушения общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений гражданами других государств. В частности, 23 июля злоумышленники избили и нанесли колото-резаные раны жителю Подмосковья на проезжей части Люблинской улицы. В тот же день неизвестный избил жителя столицы на Братиславской улице и повредил его автомобиль.

Вечером 24 июля вооруженные битами, палками и кирпичами злоумышленники разбили витрину магазина в Новой Москве и нанесли побои его директору. Аналогичный случай произошел и на Мосфильмовской улице — там неизвестные разбили окна местного ресторана. Кроме того, в ночь на субботу неустановленные лица ворвались в кафе на Братиславской улице, угрожая персоналу, похитили из кассы деньги и скрылись.

Ранее в субботу посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила на фоне появляющихся сообщений о драках между армянами и азербайджанцами в Москве. В частности, стало известно, что полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали более 25 участников массовых потасовок.

Как сообщил вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов, армяне первые напали на арбузную палатку. В свою очередь представитель Объединения армян России Давид Тоноян сообщил, что нападения азербайджанцев на армян в Москве происходят в течение последних десяти дней.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля — в этот день начались бои на границе двух стран.

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