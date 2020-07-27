Арестованы 10 участников массовой драки между армянами и азербайджанцами

Столичные суды арестовали 10 участников массовой драки между армянами и азербайджанцами, которая произошла в Москве в ночь на 24 июля. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает ТАСС.

Никулинский суд Москвы арестовал пятерых человек, обвиняемых по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство в составе группы лиц»).

Еще четверо участников конфликта были арестованы Кузьминским судом и один — Троицким судом.

Ранее сообщалось, что после драк между армянами и азербайджанцами в Москве были задержаны более 30 человек. В отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а также возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и статье 162 («Разбой»). Кроме того, нарушителей могут выдворить из России и закрыть им въезд в страну на пять лет.

Массовые драки между азербайджанцами и армянами начались в ночь на 24 июля. В главке МВД пояснили, что в Москве было зафиксировано сразу несколько случаев нарушения общественного порядка, повреждения имущества и причинения телесных повреждений. В одном из случаев в Новой Москве пострадал человек, разбиты стекла в магазине. В Западном округе неизвестные разбили стекла в кафе и автомойке, один из посетителей был травмирован осколками.

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