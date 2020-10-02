Раскрыто имя заменившего погибшего вора в законе Зятька авторитета

Обязанности погибшего вора в законе Владимира Зятькова (Зятек), занимавшего пост смотрящего на территории регионов Западной Сибири, временно взял на себя Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский). Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в окружении авторитета.

До этого вор в законе был смотрящим по Нижневартовску. По словам источника, авторитет не хотел брать на себя дополнительные обязанности и становиться смотрящим по всему региону — в Ханты-Мансийском автономном округе сложился большой общак, который ему теперь приходится контролировать.

Тем не менее, добавил собеседник агентства, в ближайшее время в регионе пройдут выборы, и, если Раджика Нижневартовского назначат на место Зятькова — вариантов у него не останется.

Ранее сообщалось, что, помимо Раджика Нижневартовского, на пост Зятькова рассматривается и кандидатура вора в законе Ткача Няганьского. Однако его шансы ниже, поскольку авторитет Няганьского в криминальной среде упал из-за его участия в пиар-акциях от политических партий. Связь с властью ранее уже помешала ему стать смотрящим за Свердловской областью.

Зятек погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Авторитет в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.