Раскрыт преступный бизнес погибшего вора в законе Зятька

Вор в законе Владимир Зятьков (Зятек), занимавший должность смотрящего на территории регионов Западной Сибири, собирал дань с телефонных мошенников Кургана. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает URA.RU со ссылкой на источник, близкий к криминальным кругам.

По словам собеседника агентства, приступный бизнес приносил авторитету солидные суммы — бандиты Кургана активно занимаются телефонным мошенничеством как в исправительных учреждениях, так и на воле.

После гибели вора в законе в этой сфере также начнется передел, считает источник.

Ранее сообщалось, что место погибшего вора в законе Зятька захотели занять два авторитета — Раджик Нижневартовский и Ткач Няганьский. Больше шансов у Раджика Нижневартовского. Авторитет Ткача Няганьского в криминальной среде упал после участия в PR-акциях от политических партий. Связь с властью ранее уже помешала ему стать смотрящим за Свердловской областью.

Зятек погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Авторитет в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.