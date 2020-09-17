Место погибшего вора в законе Зятька захотели занять два авторитета

На должность смотрящего за территорией Ханты-Мансийского автономного округа, которую занимал вор в законе Владимир Зятьков (Зятек), появилось сразу два претендента — авторитеты Раджик Нижневартовский и Ткач Няганьский. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает URA.RU со ссылкой на информированный источник.

По его словам, обоих воров в законе короновал Зятек, однако больше шансов занять его место — у Раджика Нижневартовского. Авторитет Ткача Няганьского в криминальной среде упал после участия в PR-акциях от политических партии. Связь с властью ранее уже помешала ему стать смотрящим за Свердловской областью.

Источник также отметил, что имя ответственного за округ будет известно 19-20 октября — через 40 дней после смерти Зятька.

Ранее сообщалось, что на похороны вора в законе Зятька в Ишиме Тюменской области пришли сотни россиян. Вереница машин из разных регионов даже создала пробку.

Авторитет погиб 9 сентября в результате ЧП на реке Черной в Сургуте. В этот день он вместе с семьей и друзьями, среди которых был смотрящий за Сургутом и его жена, отправился на катере за грибами. Зятьков в пьяном состоянии управлял катером, когда тот на скорости столкнулся с баржей. Он и еще три человека, в том числе жена смотрящего за Сургутом, погибли.