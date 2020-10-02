Раскрыта естественная защита от коронавируса

Ученые Тюбингенского университета в Германии раскрыли естественный иммунный механизм, с помощью которого организм защищает себя от SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.

Исследователи идентифицировали несколько эпитопов — специфических участков молекул, находящихся на поверхности антигенпрезентирующих клеток, которые распознаются иммунными Т-клетками, и участвующих в формировании иммунитета. Для этого специалисты проанализировали более 180 добровольцев, выздоровевших от COVID-19. Они также изучили образцы донорской крови, которые были собраны до вспышки пандемии.

Небольшое количество Т-клеток, которые направлены против SARS-CoV-2 и распознают компоненты вируса, были идентифицированы у 81 процента доноров, не подвергшихся воздействию коронавируса. Это может быть связано с предыдущим контактом доноров с другими коронавирусами, вызывающими простуду у человека. Однако такая Т-клеточная реакция не эквивалентна полноценному иммунитету против SARS-CoV-2.

У всех тех, кто выздоровел от COVID-19, также были выявлены Т-клеточные эпитопы и иммунная реакция против коронавируса, даже если реакция антител не наблюдалась.

Результаты исследования помогут разработать профилактическую вакцину от SARS-CoV-2, состоящую из идентифицированных эпитопов Т-клеток. Она будет направлена на индукцию Т-клеточного ответа против коронавируса.