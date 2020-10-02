«Российскую мясорубку» назвали самым страшным оружием в мире

Боевая машина «Терминатор», которую «иностранные профессионалы» называют «российской мясорубкой», является одной из самых страшных разновидностей оружия в мире, утверждает «Звезда».

Еженедельник напоминает, что машина, способная «выступать как в группе огневой поддержки, так и на правах самостоятельной бронетанковой единицы» создана на базе шасси танка с комбинированной лобовой броней и блоками динамической защиты. Издание называет «Терминатор» «настоящим тяжеловесом». «Грозные 44 тонны соответствуют массе классического Т-72 во всех его модификациях», — пишет еженедельник.

Отмечается, что изделие оснащено парой 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 с боекомплектом в 900 выстрелов, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, четырьмя пусковыми контейнерами комплекса «Атака-Т» с управляемыми ракетами 9М-120 и автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д. «У этой машины широкий диапазон дальностей — от нескольких сотен метров до шести-восьми километров», — пишет издание.

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Еженедельник отмечает, что «Терминатор» призван стать прототипом боевого робота, способного вести боестолкновение без участия человека. Издание пишет, что о сверхвозможностях «машины смерти» в 2017 году начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказывал президенту Сирии Башару Асаду.

В июне 2018 года американский журнал The National Interest заявил, что перспективная российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» третьего поколения, предназначенная для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чрезмерно перегружена.

В феврале того же года года издание написало, что «Терминатор», созданный на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российской армии.