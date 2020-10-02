Наука и техника
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Кремль оценил возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса
Кремль пожелал Трампу выздоровления
Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах
Спрогнозированы темпы распространения коронавируса в России
Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников
Слон нашел телефон туриста и записал устрашающее видео
Поймавший жену на измене муж 103 раза ударил ее и любовника ножом
Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда
Новости партнеров

«Российскую мясорубку» назвали самым страшным оружием в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: mil.ru

Боевая машина «Терминатор», которую «иностранные профессионалы» называют «российской мясорубкой», является одной из самых страшных разновидностей оружия в мире, утверждает «Звезда».

Еженедельник напоминает, что машина, способная «выступать как в группе огневой поддержки, так и на правах самостоятельной бронетанковой единицы» создана на базе шасси танка с комбинированной лобовой броней и блоками динамической защиты. Издание называет «Терминатор» «настоящим тяжеловесом». «Грозные 44 тонны соответствуют массе классического Т-72 во всех его модификациях», — пишет еженедельник.

Отмечается, что изделие оснащено парой 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 с боекомплектом в 900 выстрелов, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, четырьмя пусковыми контейнерами комплекса «Атака-Т» с управляемыми ракетами 9М-120 и автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д. «У этой машины широкий диапазон дальностей — от нескольких сотен метров до шести-восьми километров», — пишет издание.

Еженедельник отмечает, что «Терминатор» призван стать прототипом боевого робота, способного вести боестолкновение без участия человека. Издание пишет, что о сверхвозможностях «машины смерти» в 2017 году начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказывал президенту Сирии Башару Асаду.

В июне 2018 года американский журнал The National Interest заявил, что перспективная российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» третьего поколения, предназначенная для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чрезмерно перегружена.

В феврале того же года года издание написало, что «Терминатор», созданный на основе советского «Объекта 781», является одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российской армии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Кавказ-2020» показал всем грозного российского «автобота»
США раскритиковали боеспособность российского «Терминатора»
США оценили силу российского «Терминатора»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0327 сентября

Привет из прошлого

Гангстеры, погони и перестрелки: легендарная Mafia 20 лет восхищала игроков. Теперь она возвращается
10:06Сегодня

Раскрыта опасность употребления кофе на завтрак

09:16Сегодня

Черная дыра подтвердила правоту Эйнштейна

07:56Сегодня

«Роскосмос» решил построить конкурента Crew Dragon

Наука и техника00:0221 сентября

Бюджетный убийца

США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
06:48Сегодня

Названы главные распространители коронавируса

05:13Сегодня

Российские боевые вертолеты оснастят дронами-камикадзе

02:42Сегодня

Россия создаст новейшую систему для контроля за космическим пространством

Наука и техника00:0117 сентября

Системная оппозиция

Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться?
00:52Сегодня

Обнаружена опасная мутация коронавируса

00:23Сегодня

Ученые рассчитали математическую модель распространения коронавируса в России

00:06Сегодня

В США назвали сроки показа «истребителя шестого поколения»

Россия
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху
В Совфеде сообщили о поступавших сенатору Климову угрозах с Украины
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
32-летняя дочь актера Владимира Конкина умерла в Москве
Победившая на выборах уборщица приступила к работе и сказала звать ее Маринкой
Мусорный бизнес
Как помочь природе и заработать на отходах
Все материалы
Мир
Русские американцы призвали убрать в Нью-Йорке баннер о русском языке
Дональд Трамп заразился коронавирусом
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Трамп самоизолировался
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Ближайшая советница Трампа заразилась коронавирусом
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Все материалы
Бывший СССР
В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео
Все материалы
Экономика
Курс рубля упал
Трамп ударил по американскому рынку
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
В России заговорили о «Северном потоке-3»
«Лукойл» построит солнечную электростанцию на Кубани
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры
ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Тюремщики решили потратить три миллиарда рублей на борьбу с мошенниками на зонах
«Идти, стрелять и лить кровь»
Командир легендарного спецназа «Альфа» — о службе в Кремле, жестоких приказах Ельцина и лихих 90-х
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Появилось видео победы «Краснодара» с семью голами в ворота «Химок»
Макгрегор назвал дату следующего боя
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
«Краснодар» забил семь голов и разгромил «Химки»
Белорусская баскетболистка-чемпионка рассказала о своем задержании
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Ягудин прокомментировал конфликт Плющенко и Тутберидзе
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьник поучаствовал в смертельной игре и покончил с собой
«Он может попасть не в те руки, как и обычное оружие»
Искусственный интеллект уже помогает людям, но законы его не контролируют. Чем это опасно?
Познер высказался о карабахском конфликте и выбрал сторону
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
Российские и французские журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе
Игра для взрослых
 
От Ивлеевой потребовали удалить видео с Газмановым
Все материалы
Ценности
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Новый Acura MDX показали на видео
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
Рамный внедорожник Wey подготовили для экспедиций
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
Nissan Qashqai обновился и подорожал в России
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Внедорожник Haval H9 стал доступнее в России
Все материалы
Дом
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы