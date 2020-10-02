Макрон объяснил отказ от включения Лукашенко в санкционный список Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил отказ от включения главы Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам французского лидера, принятие мер в отношении Лукашенко означало бы отказ от диалога. Макрон отметил, что Европейский союз (ЕС), напротив, намерен сделать все возможное для запуска диалога через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он также от лица ЕС призвал главу Белоруссии принять меры по установлению доверия и освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты.

Глава Пятой Республики подчеркнул, что, если Лукашенко откажется от диалога, в его отношении также могут быть приняты санкции.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не включил президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.

Лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников. Прежде страны-члены Евросоюза не могли добиться прогресса в переговорах из-за позиции Кипра, который намерен был вместе с этим ввести ограничительные меры в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.