Спрогнозированы темпы распространения коронавируса в России

Вполне возможно, что осенью максимальные суточные показатели заражения коронавирусом в России могут достигнуть 11 тысяч. С таким прогнозом выступил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, сообщает РИА Новости.

По его словам, темпы распространения коронавируса в стране ускоряются. «Вполне возможно, что мы достигнем тех цифр, которые у нас уже были весной — это порядка 11 тысяч человек по стране», — отметил вирусолог и добавил, что предполагал меньшие цифры.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Он добавил, что пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти. Вирусолог также отметил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий.

За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244).