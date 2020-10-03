Пропала база данных клиентов крупнейшей российской сети секс-шопов

Владелец крупнейшей российской сети секс-шопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин заявил о пропаже огромной базы данных клиентов. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно изданию, Лапин подал заявление в полицию Приморского района Санкт-Петербурга, поскольку опасается, что реальные имена покупателей секс-шопа утекут в интернет. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники МВД. Сам Максимилиан Лапин пока публично не комментировал пропажу базы данных.

Ранее стало известно, что Лапин выставил на продажу 35 магазинов из-за убытков на фоне эпидемии. Он решил продать магазины в Санкт-Петербурге, Москве и в Крыму, так как арендодатели не предоставили скидок во время ограничений из-за пандемии. Он также рассказал, что понес убытки в размере десятков миллионов рублей. Лапин рассчитывал выручить за магазины около 278 миллионов рублей.