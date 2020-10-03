В России оценили шансы Трампа на выздоровление

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил шансы заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа на выздоровление. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, такие люди, как американский лидер, являются очень трудными пациентами, поэтому ему необходимо умерить свою активность на какое-то время и внимательно следовать рекомендациям медикам. «Трамп по возрасту и по состоянию здоровья находится в группе риска, хотя, судя по его активности, достаточно бодр», — отметил он.

Онищенко пожелал главе Белого дома скорейшего выздоровления и выразил уверенность, что американские врачи сделают все возможное для выздоровления президента.

Ранее врач Трампа сообщил, что в качестве меры предосторожности президенту США сделали инъекцию из восьми граммов коктейля поликлональных антител компании Regeneron. Американский лидер чувствует себя утомленным, но остается в хорошем настроении, за ним следит команда экспертов.

О заражении американского президента коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Президент США пока не намерен передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

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