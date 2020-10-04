В России разработали спасательный непромокаемый костюм для летчиков

Российские специалисты разработали новый спасательный непромокаемый костюм для летчиков, которые потерпели бедствие на воде. Об этом сообщил телеканал «Звезда» в программе «Военная приемка».

Высотный морской спасательный комплект ВМСК-4 предназначен для выполнения полетов и выживания после крушения авиатехники. В репортаже сказано, что костюм состоит из нескольких частей. Сначала надевается нижнее белье, потом противоперегрузочный костюм, затем — высотный компенсирующий костюм и теплозащитный костюм, а последним — непромокаемый комбинезон.

Для летчиков также разработали специальные ботинки с положительным запасом плавучести. Для создания комплекта использовали новые виды тканей, его выполнили методом ультразвуковой сварки и заменили в нем утеплитель.

Ранее сообщалось, что экипажи боевых кораблей Военно-морского флота России получат шлемы-целеуказатели, благодаря которым моряки смогут управлять автоматическими пушками АК-630 поворотом головы. Разработка призвана повысить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты.