Российские моряки смогут управлять пушками поворотом головы

Экипажи боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России получат шлемы-целеуказатели, благодаря которым моряки смогут управлять автоматическими пушками АК-630 поворотом головы. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.

«Нами разработана новая версия оптико-электронных систем наведения с использованием нашлемных целеуказателей. Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически. Комплекс проходит заводские испытания», — рассказал Борисов.

Специалист также пояснил, что шлем-целеуказатель призван повысить эффективность поражения в ближней зоне ПВО корабля таких воздушных целей, как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты. Он добавил, что разработка уже имеет паспорт экспортного образца и в дальнейшем будет предлагаться партнерам по рынку систем вооружения.

Скорострельная шестиствольная артиллерийская установка АК-630 имеет калибр 30 миллиметров и предназначена для поражения воздушных целей на дальности до четырех километров и легких надводных сил противника на дистанциях до пяти километров. Такими установками вооружены практически все российские надводные корабли ВМФ.

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