Россия создаст флот «плавучих бензоколонок»

Минобороны России из танкеров проекта 23130 создаст в Арктике флот «плавучих бензоколонок», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Газета напоминает, что головной корабль серии, «Академик Пашин», вошел в состав Северного флота в январе. «А через несколько лет в Заполярье начнет действовать целая группировка таких судов. Планируется, что они будут не только снабжать корабли в море топливом, но и станут важнейшим логистическим элементом всей арктической инфраструктуры России», — пишет издание.

Согласно газете, средний морской танкер проекта 23130 имеет водоизмещение 9 тысяч тонн, длину — 130 метров, ширину — 21 метр, максимальную скорость хода — 16 узлов. Продолжительность автономного плавания — до двух месяцев. Максимальная дальность — более 14,5 тысячи километров. Корабль способен работать в Северном Ледовитом океане при толщине льда до 0,8 метра.

«Вышедший с базы Северного флота боевой корабль может достигнуть Гибралтара, если будет идти экономичным ходом. Для дальнейшего плавания ему необходима дозаправка», — говорит бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Валентин Селиванов.

В июле заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в «Военно-промышленном курьере» написал, что плановые сроки строительства серийных кораблей и подлодок, заложенных 20 июля в России, составляют семь-восемь лет и скорее всего выдержаны не будут, тогда как в СССР корабли аналогичных классов строились в три-четыре раза быстрее.