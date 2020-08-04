Испытан российский морской «Панцирь»

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Первый канал на YouTube опубликовал видео испытаний морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». На данный ролик обратила внимание «Российская газета».

«Стартовый двигатель работает две секунды. Разгоняется до скорости четыре Маха, 1300 метров в секунду, и дальше она идет как артиллерийский снаряд — ее не видно», — говорит о «Панцирь-МЕ» главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Тульского конструкторского бюро приборостроения Александр Жуков.

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В июле агентство Defense Express опубликовало на YouTube ролик испытаний Вооруженными силами Украины ударно-разведывательного дрона Bayraktar ТВ2 турецкого производства.

Как ранее сообщал еженедельник «Звезда», экспортная версия сухопутного «Панциря» имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».