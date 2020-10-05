Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео и удивил сеть

Туристка в бикини совершила опасный спуск в воду во время отдыха на побережье Черного моря и удивила пользователей сети. Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи девушка скатывается в море по влажной бетонной плите, вращаясь вокруг себя, в то время как за ней наблюдают другие отдыхающие с пляжа. В конце спуска девушка падает в воду с головой, и ее накрывает волна.

«На Черном море девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду. Зачем?» — подписали публикацию администраторы паблика.

Пользователи отреагировали на увиденное в комментариях. «Пятки всмятку», «Жесть, а если бы упала?», «Красавица, по-любому катается на лыжах или доске, и неплохо по ходу», «Апаснааа», — удивлялись они.