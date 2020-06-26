Трех членов одной семьи смыло волной в океан

Трое членов одной семьи погибли после того, как их смыло волной в океан неподалеку от американского города Малибу, штат Калифорния. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Daily Mail.

По данным экстренных служб, ЧП произошло в четверг, 25 июня, около 16:40 по местному времени. Прибывшим на место спасателям удалось быстро выловить пострадавших из воды. Однако они получили травмы, не совместимые с жизнью, и спустя 20 минут медики констатировали смерть трех человек. Характер полученных травм не уточняется.

Как отмечает издание, ранее в ряде СМИ сообщалось, что все погибшие были мужчинами, однако спасатели эту информацию не подтвердили. На данный момент личности жертв все еще не установлены, обстоятельства происшествия выясняются.

В январе сообщалось, что мощная волна смыла в океан туристку из Китая, фотографировавшуюся на берегу индонезийского острова Нуса Лембонган. 21-летняя путешественница упала в воду, но никто из очевидцев не рискнул ей помочь. В результате девушка погибла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!