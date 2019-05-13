Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок

Видео: thesun.co.uk

Гигантская волна покалечила двух туристок во время пляжной фотосессии на одном из гавайских островов Кауаи. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, однако видео в YouTube опубликовали только сейчас. На кадрах видно, как неизвестная девушка в купальнике позирует на скалах у моря, а другая снимает ее на камеру. Сначала отдыхающих настигает внезапно поднявшаяся волна, но им удается устоять на ногах. После этого девушек накрывает вторая волна — намного мощнее предыдущей — и смывает их вместе со стоящим рядом мужчиной.

По мнению автора ролика, фотографировавшимся туристкам очень повезло, поскольку они отделались лишь глубокими ранами и разбитой камерой.

В марте еще одну туристку накрыло огромной волной во время фотосессии на Бали. На появившемся в сети видео девушка позирует на камне в розовом платье, расправив руки в разные стороны. Внезапно сзади поднимается гигантская волна и смывает ее вместе со снимавшим ролик человеком.

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