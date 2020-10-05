В Омской области отремонтировали дом культуры

В селе Унара Омской области после капитального ремонта открылся дом культуры. Об этом сообщает портал «Омск Регион»

ДК расположен в Седельниковском районе области в здании, которому больше 40 лет. Капремонт длился четыре месяца, рабочие обновили фасад и заменили кровлю дома культуры, установили новые окна и двери, а также отремонтировали крыльцо. ДК получил новую сцену и современное оборудование.

«В Унаре, проживает не более 300 человек, и каждый четвертый — участник какого-либо творческого объединения или коллектива, базирующегося в ДК. Здание давно требовало серьезного ремонта, зал находился в аварийном состоянии, но допустить того, чтобы единственное учреждение культуры в поселении закрылось, не могли ни мы, ни руководство района», — прокомментировал открытие ДК министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Деньги на ремонт были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». Стоимость работ составила 5,5 миллиона рублей.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.