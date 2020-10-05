Россия, Франция и США выступили с новым заявлением по Нагорному Карабаху

Главы МИД России, Франции и США выступили с новым заявлением о военном конфликте в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что стороны «самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия» в Карабахе. Министры в трехстороннем заявлении отметили, что недавние нападения, целью которых, по предварительным данным, являлись гражданские объекты, а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако военные действия периодически возобновляются.