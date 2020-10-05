Эсминец ВМС США побил «тревожный» рекорд

Эсминец Stout типа Arleigh Burke Военно-морских сил (ВМС) США побил «тревожный» рекорд, пишет Popular Mechanics.

Американское издание отмечает, что в море корабль находился 208 суток вместо запланированных шести месяцев. Согласно Popular Mechanics, «военное руководству удержало корабль в море из-за вспышки коронавируса, но тот факт, что морякам пришлось выдержать столь длительное патрулирование, указывает на более широкую проблему: серьезную нехватку военных кораблей ВМС».

«208-дневное развертывание Stout — тревожный знак для будущего ВМС», — уверены в издании.

Popular Mechanics напоминает, что корабль, в частности, выполнял патрулирование в Ормузском проливе, обеспечивая безопасность коммерческого судоходства в регионе с целью защиты от Ирана. «Рекорд Stout — еще один пример того, как ВМС США не имеет достаточного количества кораблей для выполнения требуемых от них задач», — пишет издание.

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В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga. По мнению авторитетного российского эксперта, данные о новом российском корабле, который существует только в проектной документации, «по большей части засекречены». Тем не менее по известному (стандартному или полному — информация по этому вопросу тоже не раскрывается) водоизмещению (8000 тонн) и количеству ячеек для пуска ударных ракет (48 единиц) «можно приблизительно представить себе облик корабля».