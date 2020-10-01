Названо место постройки замены «Адмиралу Кузнецову»

Замену устаревшего единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» следует строить на стапеле «А» Балтийского завода в Санкт-Петербурге, пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета называет данное место «одним-единственным вариантом на всю Россию». Объясняется данное обстоятельство тем, что стапель «А» завода «имеет длину 350 метров и максимальный спусковой вес судов более 20 тысяч тонн». Издание напоминает, что недавний спуск на воду атомного ледокола «Урал» массой 19 тысяч тонн был произведен «без затруднений».

В публикации отмечается, что «минусом стапеля является [его] ширина», которая «не позволяет построить корпус авианосца целиком». Издание пишет, что авианосец «придется строить без бортовых спонсонов».

Другим «крупным минусом» предприятия называется «невозможность постройки корпусов из крупных блоков». «Завод строит корпуса строительным способом — из листов стали и мелких конструкций, которые можно поднять портальным краном с грузоподъемностью 75 или 80 тонн», — отмечает газета.

Издание заключает, что создание авианосца «водоизмещением примерно 40–44 тысячи тонн» «вполне по плечу современной российской промышленности, причем без реконструкции судостроительных предприятий, силами Балтийского завода».

В мае ТАСС, ссылаясь на опубликованные на сайте госзакупок материалы, сообщил, что внешние поверхности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», в настоящее время находящегося на ремонте в мурманском филиале «Звездочки», планируется покрасить до 1 сентября 2022 года.

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В декабре 2019 года в американском журнале The National Interest назвали «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» «просто куском ржавчины».

В настоящее время Военно-морской флот (ВМФ) России располагает одним авианосцем. Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» заложен в 1983 году, а в 1991-м зачислен в состав Северного флота. Введен в эксплуатацию только в 1995 году. Рассчитан переносить около 50 самолетов и вертолетов, несет 12 пусковых установок 4К-80 тяжелых ракет «Гранит», 8 зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик» и 24 зенитных ракетных комплексов «Кинжал». Наибольшая длина авианосца достигает 306 метров, ширина — 72. В 1990-е и 2000-е корабль неоднократно ремонтировался. «Адмирал Кузнецов» в ноябре 2016 года принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии) и, к сожалению, потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33). В настоящее время находится на ремонте. Авианосец получит улучшенную систему противовоздушной обороны и комплексы морского исполнения «Панцирь», а также новое энергетическое оборудование.