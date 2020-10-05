Российский министр со слезами на глазах пообещал меньше есть

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин со слезами на глазах на видео пообещал начать худеть. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«У меня возникла идея: я буду выкладывать все, что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!" Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.

В разговоре с изданием «Подъем» чиновник заявил, что не плакал, а просто забыл вытереть лицо после умывания. Также он пожаловался, что прошел уже пять километров, однако это не помогло.

Ранее диетолог Денис Чех ознакомился с рационом телеведущей Яны Рудковской, народной артистки России Аллы Пугачевой и эстрадного певца Филиппа Киркорова и поделился своими мнением насчет правильности их методов сохранения фигуры. Кефирную диету он счел вредной для здоровья, а диету «СССР» — эффективной.