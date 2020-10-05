Tele2 примет на переработку старые телефоны в 60 регионах страны

Оператор мобильной связи Tele2 масштабирует экологический проект «Переплавка» на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в салонах связи Tele2 в 60 регионах России в течение года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. Сплавить телефон по другим правилам может любой человек, который заботится об экологии и хочет быть ответственным потребителем. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в корпорацию «Экополис» — единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года.

Всем, кто принесет старое устройство на утилизацию до 1 ноября, Tele2 дарит сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам — еще и 10 гигабайт быстрого мобильного интернета.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов. По данным глобального исследования Ipsos, проблема роста объема мусора — самая важная для россиян, она беспокоит 46 процентов опрошенных в стране.

При этом 86 процентов людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен, ссылается Tele2 на данные опроса. Однако зачастую они не знают, что мобильные телефоны тоже нужно перерабатывать, объясняют в Tele2. Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав мобильного телефона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, они накапливаются у потребителей, считают в компании.

«Авторы доклада на всемирном экономическом форуме в Давосе пришли к выводу, что ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20 процентов из них утилизируется. Подход Tele2 — не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения. Именно поэтому мы сделали проект "Переплавка" федеральным и увеличили срок его действия до года. Мы верим, что, запустив экологическую инициативу в масштабе страны, мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России», — отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Оператор впервые привлек внимание к важности утилизации электронных отходов в 2019 году: тогда за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.