Россиян возмутил бронзовый памятник на могиле вора в законе Вагона

Пользователи социальных сетей в Нижнем Новгороде возмутились установкой бронзового памятника на могиле Владимира Вагина, известного в криминальном мире, как вор в законе Вагон. Об этом сообщает издание Newsnn.ru

По данным издания, на появившуюся в интернете фотографию монумента на Стригинском городском кладбище россияне отреагировали неоднозначно. Одни посчитали, что бронзовое изваяние вполне соответствует авторитету и известности Вагона и было бы странно, если бы региональный криминальный мир не увековечил своего знаменитого земляка подобным образом. Другие убеждены, что памятники необходимо ставить людям, спасающим жизни: врачам, учителям, спасателям.

Вор в законе Вагон погиб 21 сентября 2018 года во время отбывания срока в 7,5 лет строгого режима за убийство выпускника академии МВД, которого он зарезал в уличной драке. Его тело нашли в камере исправительной колонии №11 Пермского края. Воровской титул он получил в 1995 году в Ростовской области.