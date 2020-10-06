Adidas выпустил «уродливого» конкурента культовой дырявой обуви и был обруган

Немецкий спортивный бренд Adidas выпустил новую модель обуви, которую раскритиковали в сети за сходство с сабо американского производителя Crocs. На комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Речь идет о резиновых тапках под названием Clogs, оформленных отверстиями на союзке и по бокам. Кроме того, на них нанесены три полоски, которые являются отличительным дизайном марки. На сайте бренда обувь появилась в двух цветах: белом и черном. Стоимость пары составляет 35 фунтов стерлингов (3572 рубля).

Пользователи сети обратили внимание, что по форме тапки практически идентичны Crocs, которые изначально были разработаны как обувь для катания на лодках, однако со временем стали универсальными и востребованными у фэшн-блогеров.

Покупатели обругали новинку Adidas, и они прозвали ее уродливой. «Господи, они такие ужасные, я даже не знаю, с чего начать», «Это просто уродливый конкурент кроксам с тремя полосками», «Кроксы от Adidas — это очень смешно», «Все просто в ярости от этой новой пары», — высказывались они.

В сентябре знаменитости начали массово носить сандалии с дырками и запустили новый модный тренд. В частности, в резиновых сабо бренда Crocs нередко замечали канадского музыканта Джастина Бибера и индийскую актрису Приянка Чопру.