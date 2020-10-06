Бритни Спирс показала свою реальную внешность и призналась в неуверенности

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала фотографию в повседневной одежде, показывая подписчикам свою реальную внешность. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 38-летняя знаменитость запечатлена в нелепой клетчатой рубашке, джинсах с подворотами и серых сандалиях с ремешками. Волосы Спирс распущены, свой образ она дополнила очками. В тексте под публикацией, которая набрала почти 870 тысяч лайков, певица призналась в неуверенности в себе.

«Хотела показать вам, как я ежедневно выгляжу на самом деле. Я могу чувствовать себя неуверенно, если меня фотографируют в момент, когда я к этому заранее не подготовилась... Поэтому я всегда тратила много сил на свою внешность. Иногда приятно не стараться и не убивать время, но для этого нужно иметь мужество», — поделилась она.

Поклонники исполнительницы принялись писать слова поддержки в комментариях. «Мы любим тебя, Бритни. Пожалуйста, оставайся сильной, несмотря на все препятствия и трудности. Если ты счастлива, значит, все хорошо», «Больше таких кадров! Такая естественная и милая», «Пожалуй, это моя самая любимая твоя фотография», «Выглядишь прекрасно», «Ты красива снаружи и изнутри. Спасибо за позитивное влияние!» — высказывались пользователи.

В сентябре Бритни Спирс встревожила фанатов подписью под фото в купальнике. На размещенных кадрах она позирует на фоне океана в купальнике красного цвета и плетеной шляпе, лежа на спине со вскинутыми наверх ногами. Поклонники испугались за психическое здоровье Спирс из-за ее послания под публикацией.