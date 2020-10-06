Россиянка раскрыла необходимую для комфортного проживания в Турции сумму денег

Российская туристка, проживающая в турецкой Анталии, раскрыла необходимую сумму денег для комфортного пребывания в стране. Своими подсчетами она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по ее словам, на квартиру, которую она снимает на продолжительный период, уходит полторы тысячи лир (15 тысяч рублей) в месяц. При этом женщина подчеркнула, что в среднем двухкомнатное жилье в Анталии, арендованное на долгий срок, может обойтись в 1600-1700 лир. В эту сумму также входит уборка территории, обслуживание бассейна и тренажерного зала и сауна.

На коммунальные услуги россиянка тратит около 3,5 тысячи рублей в месяц, на интернет — 900 рублей, а на услуги связи — примерно 600 рублей. Также женщина оплачивает детский английско-турецкий сад для ребенка, который обходится в 18,5 тысячи рублей.

Траты на овощи и фрукты, которые блогерша приобретает на рынке, составляют четыре тысячи рублей. «Здесь, в Турции, фрукты и овощи составляют большую часть нашего рациона питания. По-другому тут просто невозможно. Настолько все вкусно и дешево. Свежие урожаи в течение года сменяют один другой», — уточнила россиянка.

В заключение она упомянула категорию «оставшееся», в которую входят продукты в магазине, походы в кафе, оплата проезда, визиты к врачу и прочие покупки, не относящиеся к вышеперечисленным. «Я не разделяю траты на категории, а просто вижу в конце месяца итоговую сумму расходов на своем банковском счете. И так получается, что эта сумма всегда находится в коридоре 30-50 тысяч рублей. Так что возьму среднее значение — 40 тысяч рублей в месяц», — поделилась автор заметки.

Таким образом, в среднем, по ее подсчетам, семье с одним ребенком в Турции для комфортного проживания понадобится 89 тысяч рублей.

В сентябре российская туристка, которая отправилась в отпуск в Турцию, рассказала, какую сумму необходимо брать с собой на отдых. Так, по словам путешественницы, она взяла с собой в поездку 280 долларов и даже не успела потратить все деньги. Туристка уточнила, что проживала в отеле без системы all-inclusive.