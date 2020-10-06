Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в Петербурге

Пассажирский самолет приготовился к аварийной посадке в петербургском аэропорту Пулково. Об этом ТАСС во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе управляющей авиагаванью компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Уточняется, что речь идет о рейсе, вылетевшем по маршруту Санкт-Петербург — Йошкар-Ола в 13:35 по местному времени. Известно, что на его борту находятся 29 человек — 26 пассажиров и три члена летного состава.

По информации источника, экипаж воздушного судна после взлета доложил о технической неисправности передней стойки шасси и впоследствии принял решение о возвращении в аэропорт вылета. «Посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече воздушного судна», — заявили в организации.

UPD: Согласно данным сервиса отслеживания FlightRadar, лайнер CRJ-100 авиакомпании «РусЛайн» благополучно совершил посадку в Пулково в 14:32 по местному времени.

13 сентября сообщалось, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. Лайнер должен был следовать рейсом Екатеринбург — Москва, однако вскоре после вылета сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт.