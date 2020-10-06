14-летнюю девушку за вечер изнасиловали пять человек

В испанской провинции Валенсия 14-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию на вечеринке в честь дня рождения одного из ее друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, девушку изнасиловали дважды. Сначала на нее напали четверо гостей мероприятия, в настоящий момент они заключены под стражу. Защита задержанных утверждает, что девушка вступила с ними в интимные отношения по собственному желанию.

Сообщается, что после произошедшего другой мужчина заставил жертву заняться с ним сексом в обмен на то, что он отвезет ее домой. Принимал ли он участие в групповом изнасиловании, не уточняется.

Возраст и личность предполагаемых насильников не уточняется, однако известно, что большинство гостей вечеринки — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. На мероприятии также присутствовали несовершеннолетние — один из них был задержан, однако вскоре его освободили.

Следователи выясняют все детали произошедшего.