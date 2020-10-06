Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали

Советского и российского актера театра и кино Бориса Щербакова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-ведущего телевизионной программы «Доброе утро» доставили в больницу с бронхитом и заболеванием легких. По сообщению Telegram-канала, врачи отметили у народного артиста России одышку и кашель.

Щербаков оставлен в лечебнице под присмотром врачей. В скором времени актер пройдет все необходимые обследования.

Борис Щербаков известен множеством ролей в театре. Одной из главных театральных сцен для актера был МХАТ имени А. П. Чехова. На его сцене Щербаков играл роли Жарикова в «Заседании парткома» Александра Гельмана, Власа в «Дачниках» Максима Горького и Лопахина в «Вишневом саду» Антона Чехова. Также сыграл порядка 200 ролей в кино и сериалах.