Актер Норштейн устроил дебош в ночном клубе и попал в больницу

Актер Вадим Норштейн, дальний родственник знаменитого мультипликатора Юрия Норштейна, дебоширил в ночном клубе вместе с супругой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

31-летний актер с женой и товарищами приехал в московский бар «Молодежь» около трех часов ночи. Компания пыталась пронести в увеселительное заведение приобретенный вне клуба алкоголь. На это нарушение правил обратила внимание охрана.

После устного предупреждения, которое не возымело никакого действия, сотрудники пытались выставить компанию Норштейна. Нарушители вели себя агрессивно и не соглашались покинуть клуб. В целях самообороны охрана распылила газовый баллончик.

Актер и его супруга получили химический ожог средней тяжести и были госпитализированы. Дальнейшее обследование должно показать, насколько пострадало их зрение.

«Да что такое с ним произошло? Хороший парень. Радовался, что у него родился ребенок. Хорошо окончил ВГИК, играет», — прокомментировал инцидент Юрий Норштейн.

Вадим Норштейн в 2006 году поступил во ВГИК (курс народного артиста РФ Игоря Ясуловича). Играет в группе «ДаНуЧе» на кларнете и гитаре. Юрий Норштейн — советский и российский режиссер мультипликационного кино, художник-мультипликатор. Народный артист Российской Федерации. Создатель таких мультфильмов как «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль» и «Сеча при Керженце».