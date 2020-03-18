Актер из «Игры престолов» устроил дебош в самолете и запустил в жену бокал

Британский актер театра и кино Шон Бин устроил дебош в самолете и запустил бокал в свою жену Энди Мур. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что артист из «Игры престолов» и его супруга летели первым классом, где им предложили бесплатные спиртные напитки. По словам очевидца, на середине девятичасового полета выпившая пара начала выяснять отношения. «Они были очень пьяны и находились в приподнятом настроении, но внезапно все стало плохо», — рассказал собеседник издания.

Он пояснил, что в какой-то момент 33-летняя жена вылила на колени 60-летнего Бина белое вино, после чего он встал, начал кричать и швырнул в нее бокал. Отмечается, что актер был в грязных спортивных штанах и выглядел неряшливо.

Позднее поссорившихся супругов начали успокаивать члены экипажа. Как рассказали представители авиакомпании, Бину повезло, что никто не стал обращаться в полицию из-за его поведения на борту.

В прошлом году Шон Бин вошел в десятку самых трудолюбивых британских актеров. Лидером рейтинга стал Дэвид Теннант. На втором месте оказался Мартин Клунс, а на третьем — Дэвид Джейсон.

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