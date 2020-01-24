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Фанатам «Игры престолов» пообещали новый финал

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Писатель Джордж Мартин объявил о скором завершении работы над последними книгами цикла «Песнь Льда и Пламени». Об этом сообщает New York Post.

Сюжет двух оставшихся книг в цикле, «Ветра зимы» и «Грезы о весне», будет отличаться от сериала «Игра престолов» телеканала HBO, который закончился в 2019 году. Мартин отметил, что поклонники уже знают, чем именно завершился финал саги, но не знают, как именно это будет изображено в книге. По словам писателя, он не ожидал, что адаптация HBO опередит его цикл.

19 января сообщалось, что Мартин анонсировал выход книги «Пламя и кровь» и был раскритикован за это поклонниками.

После выхода в мае 2019 года последнего, шестого эпизода восьмого сезона «Игры престолов» многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей — необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.

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