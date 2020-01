Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги

Американский писатель Джордж Мартин подвергся критике фанатов за анонс выхода книги, который он разместил в своем Twitter-аккаунте.

Он сообщил, что книга «Пламя и кровь», которая легла в основу сюжета сериала «Дом дракона» (приквел «Игры престолов»), выйдет 5 мая в США, Канаде и Великобритании. Пользователи обрушились на писателя с критикой, поскольку ждали новостей о работе над шестой книгой из цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы».

«Это какое-то издевательство», — написал один из пользователей. «Нам это не нужно!» — добавил второй. «От меня вы не получите ни цента до публикации "Ветров зимы"», — прокомментировал третий.

В сентябре HBO запустил в производство пилотную серию сериала-приквела по вселенной «Игры престолов», посвященного истории королей Вестероса из династии Таргариенов, предков королевы Дейенерис. Как пишет The Verge, проект получил название «Дом дракона» (House of the Dragon).

